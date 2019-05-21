ЄС схвалив заборону на одноразові пластикові тарілки і соломинки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Рада ЄС у вівторок, 21 травня, ухвалила директиву, яка вводить нові обмеження на деякі одноразові пластикові вироби. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу євроінституції.
Офіційне ухвалення Радою ЄС нових правил є заключним етапом процедури.
Директива встановлює більш суворі правила щодо тих видів продукції і упаковки, яка входять в десятку предметів, які найчастіше зустрічаються, що забруднюють, зокрема, європейські пляжі. Нові правила забороняють використання певних одноразових пластикових виробів, для яких існують альтернативи. Крім того, вводяться конкретні заходи зі скорочення використання таких пластикових виробів.
За новими правилами до 2021 року будуть заборонені одноразові пластикові тарілки, столові прилади, соломинки, гігієнічні палички.
Додамо, 24 жовтня 2018 року Європарламент схвалив пропозицію, спрямовану на заборону деяких одноразових пластикових виробів. Згідно з документом, деякі одноразові пластикові вироби, яким легко знайти заміну, будуть заборонені вже до 2021 року. Країни-члени ЄС також будуть зобов'язані до 2025 року переробляти 90 відсотків пластикових пляшок, а виробники напоїв повинні будуть брати фінансову участь в переробці.