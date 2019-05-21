ЕС одобрил запрет на одноразовые пластиковые тарелки и соломинки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Совет ЕС во вторник, 21 мая, принял директиву, которая вводит новые ограничения на некоторые одноразовые пластиковые изделия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прес-службу евроинститута.
Официальное принятие Советом ЕС новых правил является заключительным этапом процедуры.
Директива устанавливает более строгие правила относительно тех видов продукции и упаковки, которая входят в десятку наиболее часто встречающихся предметов, загрязняющих, в частности, европейские пляжи. Новые правила запрещают использование определенных одноразовых пластиковых изделий, для которых существуют альтернативы. Кроме того, вводятся конкретные меры по сокращению использования таких пластиковых изделий.
По новым правилам к 2021 году будут запрещены одноразовые пластиковые тарелки, столовые приборы, соломинки, гигиенические палочки.
Добавим, 24 октября 2018 года Европарламент одобрил предложение, направленное на запрет некоторых одноразовых пластиковых изделий. Согласно документу, некоторые одноразовые пластиковые изделия, которым легко найти замену, будут запрещены уже к 2021 году. Страны-члены ЕС также будут обязаны к 2025 году перерабатывать 90 процентов пластиковых бутылок, а производители напитков должны будут принимать финансовое участие в переработке.