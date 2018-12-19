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В ЕС решили запретить одноразовую пластиковую посуду

Киев • УНН

 • 9236 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Европейском Союзе запретят пластиковые изделия одноразового использования, например посуду и соломинки для напитков. Согласие по этому достигли представители Европарламента и государств-членов ЕС, которые и должны окончательно согласовать и принять это решение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

В ЕС решили запретить одноразовую пластиковую посуду

Окончательное введение запрета в странах ЕС ожидается через два года.

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Добавим, 24 октября Европарламент одобрил предложение, направленное на запрет некоторых одноразовых пластиковых изделий.

Согласно документу, некоторые одноразовые пластиковые изделия, которым легко найти замену, будут запрещены уже к 2021 году. Страны-члены ЕС также будут обязаны к 2025 году перерабатывать 90 процентов пластиковых бутылок, а производители напитков должны будут принимать финансовое участие в переработке.

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