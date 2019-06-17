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На зустрічі G20 домовилися про боротьбу з пластиком в океанах

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Першу міжнародну угоду по скороченню пластикових відходів в світовому океані досягнуто в неділю, 16 червня, на зустрічі G20 в Японії. У договорі сформульовані загальні для всіх правила по боротьбі з пластиковим забрудненням, заявив міністр охорони навколишнього середовища Японії Йосіакі Харада після закінчення дводенної зустрічі, в якій брали участь його колеги з країн "великої двадцятки". Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

На зустрічі G20 домовилися про боротьбу з пластиком в океанах

В угоді прописані конкретні заходи проти забруднення пластиковими відходами, передбачена підтримка інновацій в цій галузі і поліпшення наукових методів аналізу і спостереження.

У той же час деякі формулювання угоди залишаються вельми розпливчастими, а його виконання буде здійснюватися на добровільних засадах.

Крім того, раз на рік передбачається випускати звіт про те, як просувається робота по боротьбі з пластиковими відходами.

В японському відділенні Greenpeace заявили, що угода, досягнута на саміті G20 - лише перший крок до вирішення проблеми, недостатньо розраховувати тільки на добровільні дії. Необхідно прийняти обов'язкові для всіх правила по боротьбі з пластиковими відходами з чітко прописаними цілями та планом дій.

Щорічно світовий океан приймає близько восьми мільйонів тонн пластикового сміття. Найбільшу небезпеку становить мікропластік - частинки розміром менше п'яти міліметрів, проникаючі в організми морських мешканців і птахів. Вони можуть потрапляти і в людську їжу.

Раніше більше 180 країн в Женеві уклали глобальний пакт по боротьбі з пластиковим сміттям.

Нагадаємо, ЄС схвалив заборону на одноразові пластикові тарілки і соломинки.

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