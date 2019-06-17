На зустрічі G20 домовилися про боротьбу з пластиком в океанах

КИЇВ. 17 червня. УНН. Першу міжнародну угоду по скороченню пластикових відходів в світовому океані досягнуто в неділю, 16 червня, на зустрічі G20 в Японії. У договорі сформульовані загальні для всіх правила по боротьбі з пластиковим забрудненням, заявив міністр охорони навколишнього середовища Японії Йосіакі Харада після закінчення дводенної зустрічі, в якій брали участь його колеги з країн "великої двадцятки". Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.