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На "Золотую дзигу" 2025 претендуют 8 украинских кинолент: полный список

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В 2025 году 8 украинских фильмов будут соревноваться за награду "Золота Дзиґа" в номинации "Лучший фильм". Среди номинантов – "БожеВільні", "Дом "Слово". Бесконечный роман" и другие.

На "Золотую дзигу" 2025 претендуют 8 украинских кинолент: полный список

В 2025 году за право получить национальную кинопремию "Золота дзига" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться 8 украинских кинолент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую Киноакадемию.

Детали

В категории "Лучший фильм" за "Золотую Дзыгу" будут соревноваться:

  • "БожеВольные", прод. Валерия Иваненко, Артем Колюбаев, Тарас Босак, реж. Денис Тарасов;
    • "Дом «Слово». Бесконечный роман", прод. Олег Щербина, Юлия Чернявская, Филипп Ильенко, Ростислав Мартынюк, реж. Тарас Томенко;
      • "Мирные люди", прод. Дарья Бассель, Ольга Брегман, реж. Оксана Карпович;
        • "Фарфоровая война", реж. Слава Леонтьев;
          • "Редакция", прод. Дарья Бассель, Дарья Аверченко, реж. Роман Бондарчук;
            • "Ты меня любишь?", прод. Анастасия Буковская, Станислав Притула, Даниил Каптюх, Никита Буковский, реж. Антонина Ноябрева;
              • "Фрагменты льда", прод. Алина Горлова, Максим Наконечный, реж. Мария Стоянова;
                • "Я, "Победа" и Берлин", прод. Алексей Терентьев, Ольга Пантелеймонова, реж. Ольга Ряшина.

                   Контекст

                  "Золота дзига" – это украинская национальная кинопремия, которая присуждается за профессиональные достижения в развитии отечественного кинематографа. В разные годы премией были отмечены следующие киноленты:

                  • "Киборги" (режиссер – Ахтем Сеитаблаев, 2018 год);
                    • "Донбасс" (режиссер – Сергей Лозница, 2019 год);
                      • "Атлантида" (режиссер - Валентин Васянович, 2019 год);
                        • "20 дней в Мариуполе" (режиссер - Мстислав Чернов, 2023 год).

                          Напомним

                          На 78-м Каннском кинофестивале запланировали специальный показ трех фильмов о войне в Украине. Среди них – ленты о Зеленском, французских добровольцах и войне в Донбассе.

                          Евгений Устименко

                          Евгений Устименко

                          КультураМультимедиа
                          Владимир Зеленский
                          Украина
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