На "Золотую дзигу" 2025 претендуют 8 украинских кинолент: полный список

В 2025 году за право получить национальную кинопремию "Золота дзига" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться 8 украинских кинолент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую Киноакадемию.

Детали

В категории "Лучший фильм" за "Золотую Дзыгу" будут соревноваться:

"БожеВольные", прод. Валерия Иваненко, Артем Колюбаев, Тарас Босак, реж. Денис Тарасов;

"Дом «Слово». Бесконечный роман", прод. Олег Щербина, Юлия Чернявская, Филипп Ильенко, Ростислав Мартынюк, реж. Тарас Томенко;

"Мирные люди", прод. Дарья Бассель, Ольга Брегман, реж. Оксана Карпович;

"Фарфоровая война", реж. Слава Леонтьев;

"Редакция", прод. Дарья Бассель, Дарья Аверченко, реж. Роман Бондарчук;

"Ты меня любишь?", прод. Анастасия Буковская, Станислав Притула, Даниил Каптюх, Никита Буковский, реж. Антонина Ноябрева;

"Фрагменты льда", прод. Алина Горлова, Максим Наконечный, реж. Мария Стоянова;

"Я, "Победа" и Берлин", прод. Алексей Терентьев, Ольга Пантелеймонова, реж. Ольга Ряшина.

Контекст

"Золота дзига" – это украинская национальная кинопремия, которая присуждается за профессиональные достижения в развитии отечественного кинематографа. В разные годы премией были отмечены следующие киноленты:

"Киборги" (режиссер – Ахтем Сеитаблаев, 2018 год);

"Донбасс" (режиссер – Сергей Лозница, 2019 год);

"Атлантида" (режиссер - Валентин Васянович, 2019 год);

"20 дней в Мариуполе" (режиссер - Мстислав Чернов, 2023 год).

Напомним

На 78-м Каннском кинофестивале запланировали специальный показ трех фильмов о войне в Украине. Среди них – ленты о Зеленском, французских добровольцах и войне в Донбассе.