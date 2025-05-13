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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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На "Золоту дзиґу" 2025 претендують 8 українських кінострічок: повний список

Київ • УНН

 • 614 перегляди

У 2025 році 8 українських фільмів змагатимуться за нагороду "Золота дзиґа" у номінації "Найкращий фільм". Серед номінантів – "БожеВільні", "Будинок "Слово". Нескінчений роман" та інші.

На "Золоту дзиґу" 2025 претендують 8 українських кінострічок: повний список

У 2025 році за право отримати національну кінопремію "Золота дзиґа" у номінації "Найкращий фільм" змагатимуться 8 українських кінострічок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Українську Кіноакадемію.

Деталі

У категорії "Найкращий фільм" за "Золоту Дзиґу" змагатимуться:

  • "БожеВільні", прод. Валерія Іваненко, Артем Колюбаєв, Тарас Босак, реж. Денис Тарасов;
    • "Будинок «Слово". Нескінчений роман", прод. Олег Щербина, Юлія Чернявська, Пилип Іллєнко, Ростислав Мартинюк, реж. Тарас Томенко;
      • "Мирні люди", прод. Дарʼя Бассель, Ольга Брегман, реж. Оксана Карпович;
        • "Порцелянова війна", реж. Слава Леонтьєв;
          • "Редакція", прод. Дарʼя Бассель, Дарʼя Аверченко, реж. Роман Бондарчук;
            • "Ти мене любиш?", прод. Анастасія Буковська, Станіслав Притула, Данило Каптюх, Микита Буковський, реж. Антоніна Ноябрьова;
              • "Фрагменти льоду", прод. Аліна Горлова, Максим Наконечний, реж. Марія Стоянова;
                • "Я, "Побєда" і Берлін", прод. Олексій Терентьєв, Ольга Пантелеймонова, реж. Ольга Ряшина.

                   Контекст

                  "Золота дзиґа" – це українська національна кінопремія, яка присуджується за професійні досягнення у розвитку вітчизняного кінематографу. У різні роки премією були відзначені наступні кінострічки:

                  • "Кіборги" (режисер – Ахтем Сеїтаблаєв, 2018 рік);
                    • "Донбас" (режисер – Сергій Лозниця, 2019 рік);
                      • "Атлантида" (режисер - Валентин Васянович, 2019 рік);
                        • "20 днів у Маріуполі" (режисер - Мстислав Чернов, 2023 рік).

                          Нагадаємо

                          На 78-му Каннському кінофестивалі запланували спеціальний показ трьох фільмів про війну в Україні. Серед них – стрічки про Зеленського, французьких добровольців та війну на Донеччині.

                          Євген Устименко

                          Євген Устименко

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