На ВНО-2018 зарегистрировались более 290 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По предварительным данным, по состоянию на 20 марта для участия во внешнем независимом оценивании, прием документов на которое завершилось накануне, зарегистрировались 290 тысяч 574 человека. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе УЦОКО.
"По состоянию на сегодня - 290 тысяч 574 человека... Это предварительная информация", - сообщили в центре, отметив, что завершение приема документов накануне еще не означает, что именно такое количество зарегистрировалась.
Документы еще будут обрабатываться не менее недели, а то и дольше, уточнили в УЦОКО.
"Может, кому-то отказано. А человек имеет право до 2 апреля прислать повторно комплект документов - те, кому отказано", - пояснили в центре.
Напомним, что в 2018 году регистрация для участия во ВНО длилась с 6 февраля по 19 марта. Внесение изменений в регистрационные данные - с 6 февраля по 2 апреля 2018 года.