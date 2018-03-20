На ВНО-2018 зарегистрировались более 290 тысяч человек

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 176 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 8600 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 55780 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70166 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101429 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108854 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116381 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121774 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132866 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146773 просмотра

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На ВНО-2018 зарегистрировались более 290 тысяч человек

На ВНО-2018 зарегистрировались более 290 тысяч человек

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КИЕВ. 20 марта. УНН. По предварительным данным, по состоянию на 20 марта для участия во внешнем независимом оценивании, прием документов на которое завершилось накануне, зарегистрировались 290 тысяч 574 человека. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе УЦОКО.

"По состоянию на сегодня - 290 тысяч 574 человека... Это предварительная информация", - сообщили в центре, отметив, что завершение приема документов накануне еще не означает, что именно такое количество зарегистрировалась.

Документы еще будут обрабатываться не менее недели, а то и дольше, уточнили в УЦОКО.

"Может, кому-то отказано. А человек имеет право до 2 апреля прислать повторно комплект документов - те, кому отказано", - пояснили в центре.

Напомним, что в 2018 году регистрация для участия во ВНО длилась с 6 февраля по 19 марта. Внесение изменений в регистрационные данные - с 6 февраля по 2 апреля 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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