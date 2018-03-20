На ЗНО-2018 зареєструвалися понад 290 тисяч людей

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КИЇВ. 20 березня. УНН. За попередніми даними, станом на 20 березня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, прийом документів на яке завершилося напередодні, зареєструвалися 290 тисяч 574 особи. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі УЦОЯО.

"Станом на сьогодні - 290 тисяч 574 особи... Це попередня інформація", - повідомили у центрі, зауваживши, що завершення прийому документів напередодні ще не означає, що саме така кількість зареєструвалася.

Документи ще опрацьовуватимуться не менше тижня або й довше, уточнили в УЦОЯО.

"Може, комусь відмовлено. А людина має право до 2 квітня надіслати повторно комплект документів - ті, кому відмовлено", - пояснили у центрі.

Нагадаємо, що у 2018 році реєстрація для участі в ЗНО тривала з 6 лютого до 19 березня. Унесення змін до реєстраційних даних – з 6 лютого до 2 квітня 2018 року.

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