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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 18988 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 35963 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 46891 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 52090 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 47263 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92350 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99864 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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На пропавшей субмарине "Сан-Хуан" заканчивается кислород - ВМС Аргентины

На пропавшей субмарине "Сан-Хуан" заканчивается кислород - ВМС Аргентины

Киев  •  УНН

 • 14175 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Официальный представитель Минобороны Аргентины Энрике Бальби сообщил, что на пропавшей без вести 17 ноября подводной лодке ВМС Аргентины "Сан-Хуан" заканчиваются запасы кислорода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

"Операция по спасению и поиску пропавшей субмарины "Сан-Хуан" с 44 членами экипажа на борту переходит в критическую стадию, так как на подводной лодке скоро может закончиться кислород", - заявил Энрике Бальби

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Напомним, самолет ВМС США зафиксировал белые сигнальные ракеты в зоне поиска пропавшей аргентинской подводной лодки.

Как сообщал ранее УНН, 17 ноября у берегов Аргентины исчез боевой подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС страны с 44 членами экипажа на борту.

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