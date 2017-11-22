На пропавшей субмарине "Сан-Хуан" заканчивается кислород - ВМС Аргентины

"Операция по спасению и поиску пропавшей субмарины "Сан-Хуан" с 44 членами экипажа на борту переходит в критическую стадию, так как на подводной лодке скоро может закончиться кислород", - заявил Энрике Бальби

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Напомним, самолет ВМС США зафиксировал белые сигнальные ракеты в зоне поиска пропавшей аргентинской подводной лодки.

Как сообщал ранее УНН, 17 ноября у берегов Аргентины исчез боевой подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС страны с 44 членами экипажа на борту.