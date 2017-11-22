На зниклій субмарині "Сан-Хуан" закінчується кисень - ВМС Аргентини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Офіційний представник Міноборони Аргентини Енріке Бальби повідомив, що на зниклому безвісти 17 листопада підводному човні ВМС Аргентини "Сан-Хуан" закінчуються запаси кисню. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
"Операція зі спасіння та пошуку зниклої субмарини "Сан-Хуан" з 44 членами екіпажу на борту переходить в критичну стадію, так як на підводному човні скоро може закінчитися кисень", - заявив Енріке Бальби
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Нагадаємо, літак ВМС США зафіксував білі сигнальні ракети в зоні пошуку зниклого аргентинського підводного човна.
Як повідомляв раніше УНН, 17 листопада неподалік берегів Аргентини зник бойовий підводний човен "Сан-Хуан" ВМС країни з 44 членами екіпажу на борту.