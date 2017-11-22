На зниклій субмарині "Сан-Хуан" закінчується кисень - ВМС Аргентини

"Операція зі спасіння та пошуку зниклої субмарини "Сан-Хуан" з 44 членами екіпажу на борту переходить в критичну стадію, так як на підводному човні скоро може закінчитися кисень", - заявив Енріке Бальби

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВМС Аргентини заявили, що зафіксований шум не пов'язаний зі зниклою субмариною

Нагадаємо, літак ВМС США зафіксував білі сигнальні ракети в зоні пошуку зниклого аргентинського підводного човна.

Як повідомляв раніше УНН, 17 листопада неподалік берегів Аргентини зник бойовий підводний човен "Сан-Хуан" ВМС країни з 44 членами екіпажу на борту.