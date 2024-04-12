На Житомирщине разоблачен заключенный, который после выхода из тюрьмы должен был помогать вражеским ДРГ на севере

В исправительной колонии на Житомирщине разоблачен заключенный-агент фсб, который вербовал других осужденных. После выхода из тюрьмы они должны были помогать российским ДРГ на севере Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Как сообщается, потенциальными "кандидатами" для вербовки агент фсб выбирал осужденных, у которых заканчивался срок наказания. Сам же агент фбс также должен был выйти на свободу в течение ближайшего времени.

После выхода из тюрьмы злоумышленники должны были собирать разведданные о Силах обороны и способствовать прорыву российских диверсионно-разведывательных групп. Они должны были "рассредоточиться" по территории Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, чтобы отслеживать геолокации Сил обороны на границе.

Еще одной их задачей, как сообщается, был сбор информации об охране объектов критической инфраструктуры, в частности водоканалов и энергопредприятий.

Враг планировал использовать эти сведения для подготовки маршрутов прорыва собственных ДРГ в "обход" укрепрайонов и огневых позиций украинских защитников. Также разведданные нужны были рашистам для определения целей российских диверсий в приграничных регионах Украины.

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По данным следствия, заключенный-фигурант был завербован российской спецслужбой, когда отбывал наказание в тюрьме на временно оккупированной части территории Луганщины. Туда он попал еще в 2012 году за совершение тяжкого преступления.

Перед началом полномасштабного вторжения его этапировали в пенитенциарное учреждение на подконтрольную Украине территорию как жителя Черниговщины.

До выезда из временно захваченного региона заключенный получил задание от фсб по подрывной деятельности против Украины. После освобождения на заранее оговоренный номер телефона он должен был повторно выйти на российских кураторов и доуточнить задание.

Сейчас следователи украинской спецслужбы сообщили заключенному-агенту фсб о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит еще 15 лет тюрьмы.