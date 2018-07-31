В Житомирской области осужденный сбежал через окно в туалете

"Правоохранители устанавливают местонахождение Пузовикова Артема Игоревича, 28.08.1998 года рождения. Мужчина 31 июля около 13:10 сбежал из помещения Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра через окно туалета", - говорится в сообщении.

Сегодня утром 19-летнего осужденного доставили в медучреждение для проведения обследования из-за его жалобы на самочувствие. В это время он попросился в туалет, через окно которого и сбежал.

Известно, что мужчины в ноябре 2017 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины. Также он неоднократно привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.

Напомним, двое осужденных сбежали в Житомирской области.