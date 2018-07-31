На Житомирщині засуджений втік через вікно у туалеті
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 31 липня. УНН. Від конвою у Житомирі втік засуджений за розбій. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.
"Правоохоронці встановлюють місцеперебування Пузовікова Артема Ігоровича, 28.08.1998 року народження. Чоловік 31 липня близько 13:10 втік з приміщення Житомирського обласного медичного консультативно-діагностичного центру через вікно туалету", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні вранці 19-річного засудженого доставили до медустанови для проведення обстеження через його скарги на самопочуття. У цей час він попросився в туалет, через вікно якого і втік.
Відомо, що чоловіка у листопаді 2017 році було засуджено до 4 років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) КК України. Також він неодноразово притягувався до відповідальності за незаконне поводження з наркотиками.
Нагадаємо, двоє засуджених втекли у Житомирській області.