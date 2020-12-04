В Житомирской области закрыли конверт-центр с оборотом в 200 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Житомирской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
“Организовали конвертцентр двое крупных производителей сельхозпродукции. Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. Через них легализовали средства, полученные от продажи продукции, не отраженной в официальной документации. Для обналичивания средств организаторы задействовали 25 подставных физических лиц-предпринимателей”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 2018-2020 годов вывели “в тень” почти 200 млн грн.
“Правоохранители провели несколько одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Во время следственных действий изъяли более 1,4 миллиона „отмытых“ гривен, более 20 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащую сформированные документы и черновую бухгалтерию, доказывающих организацию сделки”, — сообщили в СБУ.
Добавляется, что в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, которые были задействованы в схеме, и имущество фигурантов для возмещения госбюджету нанесенного ущерба.
Как сообщал УНН, в Киеве блокировали деятельность межрегиональной конверт-центра, который предоставлял “услуги” по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов.