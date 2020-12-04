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На Житомирщині закрили конверт-центр з обігом у 200 млн грн

На Житомирщині закрили конверт-центр з обігом у 200 млн грн

Київ • УНН

 • 13063 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Житомирській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.

“Організували конвертцентр двоє великих виробників сільгосппродукції. Вони використовували реквізити понад 15 фірм із ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. Через них легалізовували кошти, отримані від продажу продукції не відображеної в офіційній документації. Для переведення коштів у готівку організатори задіяли 25 підставних фізичних осіб підприємців”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 2018-2020 років вивели “у тінь” майже 200 млн грн.

“Правоохоронці провели декілька одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання та у транспортних засобах фігурантів. Під час слідчих дій вилучили більше ніж 1,4 мільйона „відмитих“ гривень, понад 20 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, що містить сформовані документи та чорнову бухгалтерію, які доводять організацію оборудки”, — повідомили в СБУ.

Додається, що у межах кримінального провадження за ч. 5. ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються заходи для накладення арешту на рахунки фірм, що були задіяні у схемі, та майно фігурантів для відшкодування держбюджету завданих збитків.

Як повідомляв УНН, у Києві блокували діяльність міжрегіонального конверт-центру, який надавав “послуги” з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків.

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