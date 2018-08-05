В Житомирской области из цистерны АЗС спасли корову

"Вчера, 4 августа, в 7:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Белокоровичи Олевского района корова упала в пропасть", - говорится в сообщении.



Как отмечается, скот выпасался на окраине села. Пастух, увидев, что одно из животных исчезло, начал искать его. Когда услышал громкое мычание, заметил, что оно звучит из пропасти, похожей на люк. Поняв, что сам он животному не поможет, вызвал на помощь спасателей.



По прибытию бойцов ГСЧС к месту вызова выяснилось, что корова находится на дне пропасти, а не застряла в проеме. Когда спасатели начали окапывать отверстие, то поняли, что это старая закопана цистерна, которая осталась после закрытия бывшей автозаправки. Спасатели откопали цистерну по всей длине, после чего бензорезом разрезали и сняли ее верхнюю часть. Чтобы поднять животное наружу привлекли технику.



"Бойцы ГСЧС обвязали пожарными рукавами корову и подняли ее краном из пропасти. Существенных телесных повреждений животное не получило и может самостоятельно передвигаться", - отметили в пресс-службе.



Напомним, в Австрии полицейским служебным собакам выдали спецботиночки, чтобы защитить их лапы от ожогов на раскаленном от солнца асфальте.



