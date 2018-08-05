На Житомирщині з цистерни АЗС врятували корову

"Вчора, 4 серпня, о 7:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у с. Білокоровичі Олевського району корова впала у провалля", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, худоба випасалася на околиці села. Пастух, побачивши, що одна з тварин зникла, почав шукати її. Коли почув гучне мукання, помітив, що воно лунає з провалля, схожого на люк. Зрозумівши, що сам він тварині не допоможе, викликав на поміч рятувальників.



По прибуттю бійців ДСНС до місця виклику з’ясувалось, що корова знаходиться на дні провалля, не застрягнувши в отворі. Коли рятувальники почали обкопувати отвір, то зрозуміли, що це стара закопана цистерна, яка залишилась після закриття колишньої автозаправки. Рятувальники відкопали цистерну по всій довжині, після чого бензорізом розрізали та зняли її верхню частину. Аби підняти тварину назовні залучили техніку.



"Бійці ДСНС обв’язали пожежними рукавами корову і підняли її краном з провалля. Суттєвих тілесних ушкоджень тварина не отримала і може самостійно пересуватися", - зазначили у прес-службі.



Нагадаємо, в Австрії поліцейським службовим собакам видали спецчеревички, щоб захистити їх лапи від опіків на розпеченому від сонця асфальті.



