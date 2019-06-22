В Житомирской области утонул 10-летний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Житомирской области утонул 10-летний мальчик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
Произошло 21 июня на побережье реки Выспа неподалеку пгт. Романова Житомирской области.
На месте правоохранители выяснили, что компания детей играла, прыгая в воду с высоты. В определенный момент они заметили отсутствие одного из них и бросились в реку на поиски.
Мальчика достали из воды без признаков жизни, спасти его не удалось.
Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти ребенка.
Напомним, в Одессе мальчика, пропавшего на пляже, нашли мертвым.
Как сообщал УНН, в Кировоградской области утонули дедушка и его внук.