В Житомирской области утонул 10-летний мальчик

Произошло 21 июня на побережье реки Выспа неподалеку пгт. Романова Житомирской области.

На месте правоохранители выяснили, что компания детей играла, прыгая в воду с высоты. В определенный момент они заметили отсутствие одного из них и бросились в реку на поиски.

Мальчика достали из воды без признаков жизни, спасти его не удалось.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти ребенка.

Напомним, в Одессе мальчика, пропавшего на пляже, нашли мертвым.

Как сообщал УНН, в Кировоградской области утонули дедушка и его внук.