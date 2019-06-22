На Житомирщині втопився 10-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На Житомирщині втопився 10-річний хлопчик. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції області.
Подія сталася 21 червня на узбережжі річки Виспа неподалік смт. Романова Житомирської області.
На місці правоохоронці з’ясували, що компанія дітей бавилась, стрибаючи у воду з висоти. У певний момент вони помітили відсутність одного з них і кинулись у річку на пошуки.
Хлопчика дістали з води без ознак життя, врятувати його не вдалося.
Наразі призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті дитини.
Нагадаємо, в Одесі хлопчика, який зник на пляжі, знайшли мертвим.
Як повідомляв УНН, на Кіровоградщині втопилися дідусь і його онук.