В Житомирской области в результате отравления алкоголем погибли 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В городе Коростышев Житомирской области, в результате отравления алкоголем погибло 4 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
"1 марта в 22:10 в ГСЧС поступила информация, что в пгт. Коростышев в частном жилом доме, предварительно в результате отравления алкоголем, погибли 4 человека", - говорится в сообщении пресс-службы спасателей.
Напомним, в незарегистрированных предпринимателей Запорожья изъяли и уничтожили партию элитного спиртного сомнительного происхождения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отравление алкоголем в Индии: число жертв превысило 140 человек
Как сообщал УНН, в Житомирской области пожилая женщина упала в погреб с двухметровой высоты и сломала ноги и получила ушиб головы.