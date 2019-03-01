У Запоріжжі знищили конфіскований елітний алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У незареєстрованих підприємців Запоріжжя вилучили та знищили партію елітного спиртного сумнівного походження. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву міської Держфіскальної служби.
Запорізькі бутлегери продавали вино та міцні алкогольні напої під виглядом якісних брендів, проте на пляшках були відсутні акцизні марки, тож походження вмісту було сумнівним.
Крім того, більшість продукції було розлито у пластикові пакети всередині картонних коробок, при тому, що в Україні розлив міцного алкоголю в подібний спосіб обмежений законом.
Згідно з рішенням суду було знищено 250 одиниць конфіскованої алкогольної продукції вартістю понад 130 тис. грн.
Як повідомляв УНН, в Україні торік скоротилось виробництво легального спиртного на 5,5%.
За оцінками фахівців, в Україні частка підробного спиртного вже перевищує 50%. У зв'язку з цим, споживачів закликають бути обачними аби не купити підробку або ж контрафакт.