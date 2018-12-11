В інтернеті з'явився фейковий сайт з горілкою Medoff

"Сьогодні виявив, що у мережі з'явився сайт якоїсь компанії "Істерн Дрінк Кампані". https://edc-group.com.ua/ На сторінках цього сайту вказується, що невідома нам компанія нібито є виробником горілчаної продукції торгових марок Medoff, Природна колекція, Наша марка, Хуторок і Мєрная. Більш того, на сторінках цього псевдосайту є посилання на наш реальний сайт бренду горілки Medoff - http://www.medoff.ua/ і на наш YouTube-канал: Medoff Cocktails - https://medoffcocktails.com/, розробником і власником яких є виключно компанія Beverage Trading Company! У зв'язку з цим я звертаюся до всіх учасників ринку, наших партнерів і клієнтів із закликом бути обережними, пильними і не дати ввести себе в оману!" - сказано в його заяві.

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Ковалевич вкотре запевнив торгові мережі в тому, що єдиним і легальним виробником горілчаної продукції під зазначеними вище брендами сьогодні є лише Beverage Trading Company.

"Компанія "Істерн Дрінк Кампані" не має ніякого стосунку до горілки Medoff, Природна колекція, Наша марка, Хуторок і Мєрная! Отже, будь-які спроби співпраці з псевдопредставниками наших ТМ матимуть юридичні наслідки", - підкреслив він.

За словами Ковелевича, правовий департамент Beverage Trading Company зараз вивчає питання звернення до судових інстанцій щодо неправомірного використання третіми особами їхніх торговельних марок.

"Від себе додам: спроба рейдерства ТМ, що належать Beverage Trading Company, судячи з усього, триває. Нам вже відоме коло осіб, причетних до подій. Домагатися відповідальності і покарання для винних ми будемо у межах українського правового поля", - резюмував керівник компанії.

Відзначимо, що УНН спробував зв'язатися з представниками "Істерн Дрінк Кампані", за номером телефону, вказаним на новоствореному сайті https://edc-group.com.ua/, проте телефон виявився неробочим.

Нагадаємо, як раніше повідомили представники торгових мереж, вони почали отримувати листи він НВП "Гетьман", в яких стверджувалося, що відтепер саме львівський горілчаний завод нібито буде виробляти горілку Medoff. У компанії Beverage Trading Company відразу відреагували на те, що відбувається, запевнивши, що нікого не уповноважували на виробництво продукції під їхніми брендами.