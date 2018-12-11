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В интернете появился фейковый сайт с водкой Medoff

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В сети появился сайт, на котором производителем водок “Medoff”, “Природная коллекция”, “Наша марка”, “Хуторок” и “Мерная” указана неизвестная компания “Истерн Дринк Кампани”. Об этом на странице в Facebook сообщил директор реального производителя ТМ — компании Beverage Trading Company — Алексей Ковалевич, передает УНН.

В интернете появился фейковый сайт с водкой Medoff

“Сегодня обнаружил, что в сети появился сайт некой компании "Истерн Дринк Кампани“. https://edc-group.com.ua/ На страницах этого сайта указывается, что неизвестная нам компания якобы является производителем водочной продукции торговых марок Medoff, Природная коллекция, Наша марка, Хуторок и Мерная. Более того, на страницах этого лжесайта имеются ссылки на наш реальный сайт бренда водки Medoff — http://www.medoff.ua/ и на наш YouTube-канал: Medoff Cocktails — https://medoffcocktails.com/, разработчиком и собственником которых является исключительно компания Beverage Trading Company! В связи с этим я обращаюсь ко всем участникам рынка, нашим партнерам и клиентам с призывом быть осторожными, бдительными и не дать ввести себя в заблуждение!” — сказано в его заявлении.

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Ковалевич в очередной раз заверил торговые сети в том, что единственным и легальным производителем водочной продукции под указанными выше брендами сегодня является только Beverage Trading Company.

“Компания "Истерн Дринк Кампани“ не имеет никакого отношения к водке Medoff, Природная коллекция, Наша марка, Хуторок и Мерная! Следовательно, любые попытки сотрудничества с лжепредставителями наших ТМ будут иметь юридические последствия”, — подчеркнул он.

По словам Ковелевича, правовой департамент Beverage Trading Company сейчас изучает вопрос обращения в судебные инстанции касательно неправомерного использования третьими лицами их торговых марок.

“От себя добавлю: попытка рейдерства ТМ, принадлежащих Beverage Trading Company, судя по всему, продолжается. Нам уже известен круг лиц, причастных к происходящему. Добиваться ответственности и наказания для виновных мы будем в рамках украинского правового поля”, — резюмировал руководитель компании.

Отметим, что УНН попытался связаться с представителями “Истерн Дринк Кампани”, по номеру телефона, указанному на новосозданном сайте https://edc-group.com.ua/, однако телефон оказался нерабочим.

Напомним, как ранее сообщили представители торговых сетей, они начали получать письма он НПП “Гетьман”, в которых утверждалось, что отныне именно львовский водочный завод якобы будет производить водку Medoff. В компании Beverage Trading Company сразу отреагировали на происходящее, заверив, что никого не уполномочивали на производство продукции под их брендами. 

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