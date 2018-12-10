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Львовский завод "Гетьман" назвал своей "новинкой" водку другой компании

Киев • УНН

 • 91976 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На официальной странице в Facebook львовского водочного завода “Гетьман” появились посты с рекламой водки “Мерная” и “Arctica”, передает УНН.

Львовский завод "Гетьман" назвал своей "новинкой" водку другой компании

Фото водки "Arctica" опубликовано без каких-либо комментариев, а в посте о ТМ “Мерная” сказано следующее:

“Новая продукция! Прекрасное качество. ТМ "Мерная“ — водка На молоке — очищенная молоком и водка Пшеничный колосок — очищенная платиной. Ваш выбор, господа!”.

Вместе с тем, согласно данным официального сайта Beverage Trading Company, именно эта компания является производителем таких водочных брендов, как “Мерная”, “Arctica”, а также “Medoff” и “Наша марка”.

Напомним, накануне директор Beverage Trading Company Алексей Ковалевич подтвердил информацию о том, что НПП “Гетьман” рассылает украинским торговым сетям письма, в которых утверждает, что якобы получил лицензию на ТМ Medoff для разлива на своем заводе.

При этом Ковалевич подчеркнул, что именно Beverage Trading Company (BTC) на сегодняшний день “как производил, так и производит продукцию ТМ Medoff, ТМ Наша марка и ТМ Arctica на абсолютно законных основаниях”.

“Я официально опровергаю информацию (о том, что "Гетьман" получил ТМ водок BTC — ред.), потому что ТМ Medoff, а также ТМ Наша марка и ТМ Arctica на условиях лицензионного соглашения сегодня принадлежат компании Beverage Trading Company, директором которой я, собственно, и являюсь”, — сказал он.

А саму ситуацию якобы с передачей брендов заводу “Гетьман” Ковалевич назвал попыткой “незаконного завладения лицензионными правами на ТМ со стороны бывших партнеров конечного бенефициара Beverage Trading Company”.

Напомним, ранее со ссылкой на информацию от торговых сетей СМИ стало известно о попытке рейдерства ТМ Medoff на кипрские оффшоры.

Также напомним, что на заводе “Гетьман” никак не смогли прокомментировать ситуацию с брендами и не пояснили, на каком основании предприятие сегодня пытается позиционировать себя производителем ТМ Beverage Trading Company.

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