Львівський завод "Гетьман" назвав своєю "новинкою" горілку іншої компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На офіційній сторінці у Facebook львівського горілчаного заводу "Гетьман" з'явилися повідомлення з рекламою горілки "Мєрная" і "Arctica", передає УНН.
Фото горілки "Arctica" опубліковано без будь-яких коментарів, а в повідомленні про ТМ "Мєрная" сказано наступне:
"Нова продукція! Прекрасна якість. ТМ "Мєрная" - горілка На молоці - очищена молоком і горілка Пшеничний колосок - очищена платиною. Ваш вибір, панове!".
Разом з тим, згідно з даними офіційного сайту Beverage Trading Company, саме ця компанія є виробником таких горілчаних брендів, як "Мєрная", "Arctica", а також "Medoff" і "Наша марка".
Нагадаємо, напередодні директор Beverage Trading Company Олексій Ковалевич підтвердив інформацію про те, що НПП "Гетьман" розсилає українським торговельним мережам листи, в яких стверджує, що нібито отримав ліцензію на ТМ Medoff для розливу на своєму заводі.
При цьому Ковалевич підкреслив, що саме Beverage Trading Company (BTC) на сьогоднішній день "як виробляв, так і виробляє продукцію ТМ Medoff, ТМ Наша марка і ТМ Arctica на абсолютно законних підставах".
"Я офіційно спростовую інформацію (про те, що "Гетьман" отримав ТМ горілок BTC - ред.), тому що ТМ Medoff, а також ТМ Наша марка і ТМ Arctica на умовах ліцензійної угоди сьогодні належать компанії Beverage Trading Company, директором якої я, власне, і є", - сказав він.
А, власне, ситуацію нібито з передачею брендів заводу "Гетьман" Ковалевич назвав спробою "незаконного заволодіння ліцензійними правами на ТМ з боку колишніх партнерів кінцевого бенефіціара Beverage Trading Company".
Нагадаємо, раніше з посиланням на інформацію від торгових мереж ЗМІ стало відомо про спробу рейдерства ТМ Medoff на кіпрські офшори.
Також нагадаємо, що на заводі "Гетьман" ніяк не змогли прокоментувати ситуацію з брендами і не пояснили, на якій підставі підприємство сьогодні намагається позиціонувати себе виробником ТМ Beverage Trading Company.