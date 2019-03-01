В Запорожье уничтожили конфискованный элитный алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. У незарегистрированных предпринимателей Запорожья изъяли и уничтожили партию элитного спиртного сомнительного происхождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление городской Госфискальной службы.
Запорожские бутлегеры продавали вино и крепкие алкогольные напитки под видом качественных брендов, однако на бутылках отсутствовали акцизные марки, поэтому происхождение их содержания было сомнительным.
Кроме того, большинство продукции было разлито в пластиковые пакеты внутри картонных коробок, при том, что в Украине разлив крепкого алкоголя подобным образом ограничен законом.
Согласно решению суда было уничтожено 250 единиц конфискованной алкогольной продукции стоимостью более 130 тыс. грн.
Как сообщал УНН, в Украине в прошлом году сократилось производство легального спиртного на 5,5%.
По оценкам специалистов, в Украине доля поддельного спиртного уже превышает 50%. В связи с этим потребителей призывают быть осторожными, чтобы не купить подделку или контрафакт.