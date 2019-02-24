Отруєння алкоголем в Індії: кількість жертв перевищила 140 осіб

Повідомляється, що станом на сьогодні поліція заарештувала 12 осіб, в тому числі власників незаконного заводу з виробництва спиртних напоїв, виробленого в країні, в результаті інциденту.

Раніше повідомлялося про 110 жертви отруєння.

Як повідомляв УНН, серед жертв велике число жінок. За інформацією ЗМІ, загиблі в основному були працівниками чайних плантацій в штаті Ассам. Постраждалі вживали неякісний лікер, в складі якого був метанол. Власник підприємства, що виготовило алкоголь, і ще чотири людини були затримані.