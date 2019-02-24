Отруєння алкоголем в Індії: кількість жертв перевищила 140 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Число жертв отруєння неякісним алкоголем на північному сході Індії перевищила 140 осіб. За словами міністра охорони здоров'я штату Ассам Хіманта Бісва Шарма, ще близько 300 осіб перебувають у лікарнях, деякі - у важкому стані, передає УНН з посиланням на News18.
Повідомляється, що станом на сьогодні поліція заарештувала 12 осіб, в тому числі власників незаконного заводу з виробництва спиртних напоїв, виробленого в країні, в результаті інциденту.
Раніше повідомлялося про 110 жертви отруєння.
Як повідомляв УНН, серед жертв велике число жінок. За інформацією ЗМІ, загиблі в основному були працівниками чайних плантацій в штаті Ассам. Постраждалі вживали неякісний лікер, в складі якого був метанол. Власник підприємства, що виготовило алкоголь, і ще чотири людини були затримані.