Отравление алкоголем в Индии: число жертв превысило 140 человек

Сообщается, что по состоянию на сегодня полиция арестовала 12 человек, в том числе владельцев незаконного завода по производству спиртных напитков, произведенного в стране, в результате инцидента.

Ранее сообщалось о 110 жертвах отравления.

Как сообщал УНН, среди жертв большое число женщин. По информации СМИ, погибшие в основном являлись работниками чайных плантаций в штате Ассам. Пострадавшие употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека были задержаны.