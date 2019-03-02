На Житомирщині внаслідок отруєння алкоголем загинуло 4 людини

“1 березня о 22:10 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Коростишів у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння алкоголем, загинуло 4 особи”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, у незареєстрованих підприємців Запоріжжя вилучили та знищили партію елітного спиртного сумнівного походження.

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Як повідомляв УНН, у Житомирській області літня жінка впала у погріб з двометрової висоти і зламала ноги та отримала забій голови.