На Житомирщині внаслідок отруєння алкоголем загинуло 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У місті Коростишів, що на Житомирщині, внаслідок отруєння алкоголем загинуло 4 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
“1 березня о 22:10 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Коростишів у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння алкоголем, загинуло 4 особи”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
Нагадаємо, у незареєстрованих підприємців Запоріжжя вилучили та знищили партію елітного спиртного сумнівного походження.
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Як повідомляв УНН, у Житомирській області літня жінка впала у погріб з двометрової висоти і зламала ноги та отримала забій голови.