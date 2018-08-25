Пенсіонерка на Житомирщині впала у погріб та зламала ноги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Житомирській області літня жінка впала у погріб з двометрової висоти і зламала ноги та отримала забій голови, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
За інформацією рятувальників, 24 серпня о 12:23 до Служби порятунку “101” м. Коростишів надійшла інформація від медиків про те, що необхідна допомога рятувальників, аби підняти на поверхню літню жінку, яка впала у погріб з двометрової висоти і зламала ноги та отримала забій голови.
“... рятувальники з’ясували, що за допомогою драбини фахівці швидкої допомоги вже спустилися у погріб до потерпілої та наклали їй на кінцівки шини. Завдання рятувальників полягало у тому, аби підняти жінку на поверхню”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі відзначили, що рятувальники спустили додолу жорсткі ноші, на які переклали пенсіонерку, обв’язали її мотузкою та у вертикальному положенні транспортували на гору за допомогою лебідки, яка якраз була стаціонарно встановлена над погребом і згодилася у порятунку господині.
Потерпілу госпіталізували до центральної районної лікарні, повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, на Вінниччині 16-річна дівчина загинула, впавши у погріб на власному подвір’ї.