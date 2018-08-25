Пенсионерка в Житомирской области упала в погреб и сломала ноги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Житомирской области пожилая женщина упала в погреб с двухметровой высоты, сломала ноги и получила ушиб головы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По информации спасателей, 24 августа в 12:23 в Службу спасения "101" г. Коростышев поступила информация от медиков о том, что необходима помощь спасателей, чтобы поднять на поверхность пожилую женщину, которая упала в погреб с двухметровой высоты и сломала ноги и получила ушиб головы.
"... спасатели выяснили, что с помощью лестницы специалисты скорой помощи уже спустились в погреб к потерпевшей и наложили ей на конечности шины. Задача спасателей состояла в том, чтобы поднять женщину на поверхность", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что спасатели спустили вниз жесткие носилки, на которые переложили пенсионерку, обвязали ее веревкой и в вертикальном положении транспортировали на гору с помощью лебедки, которая как раз была стационарно установленная над погребом и понадобилась для спасения хозяйки.
Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу, сообщили в ГСЧС.
Напомним, в Винницкой области 16-летняя девушка погибла, упав в погреб на собственном дворе.