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На Житомирщине обнаружили 17 новых случаев заболевания COVID-19: одна пациентка выздоровела

На Житомирщине обнаружили 17 новых случаев заболевания COVID-19: одна пациентка выздоровела

Киев  •  УНН

 • 14139 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 апреля. УНН. По состоянию на вечер среды, 22 апреля, в Житомирской области лабораторно подтвердили 17 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает УНН.

По его информации, в житомирском лабораторном центре провели исследование 81 пробы.

“По состоянию на сейчас, общая численность заражений составляет 304 человека. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 91 человек, в Коростене — 64, и в Бердичеве — 63. Впрочем, всегда хочется, чтобы день заканчивался хорошими новостями. Имеем вторую пациентку, которая полностью оправилась от COVID-19 в г. Коростень. Более подробную информацию озвучим завтра”, — рассказал губернатор.

Новые случаи установлены в следующих городах и районах:

Бердичев:

  • женщина, 49 лет
  • женщина, 41 год;
  • мужчина, 54 года;
  • женщина, 57 лет
  • мужчина, 64 года;
  • женщина, 49 лет
  • женщина, 51 год;
  • женщина, 47 лет;
  • мужчина, 89 лет
  • мужчина, 39 лет.

Житомир:

  • мужчина, 24 года;
  • женщина, 22 года;
  • женщина, 33 года.

По одному случаю заболевания коронавирус в пгт. Ананьев, женщина 40 лет Бердичевском районе (с. Скрагливка) — женщина, 28 лет Народичском районе (с. Вязовка) — мужчина, 25 лет и Радомышльском районе (с. Юрьевка) — мужчина, 57 лет.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 — летальные. Всего в мире заболело более 2,5 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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