На Житомирщині виявили 17 нових випадків захворювання на COVID-19: одна пацієнтка одужала
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Станом на вечір середи, 22 квітня, в Житомирській області лабораторно підтвердили 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає УНН.
За його інформацією, в житомирському лабораторному центрі провели дослідження 81 проби.
“Станом на зараз, загальна чисельність інфікувань становить 304 особи. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі — 91 людина, в Коростені — 64, та в Бердичеві — 63. Втім, завжди хочеться, аби день закінчувався гарними новинами. Маємо другу пацієнтку, яка повністю одужала від COVID-19, в м. Коростень. Більш детальну інформацію озвучимо завтра”, — розповів губернатор.
Нові випадки встановлено в таких містах та районах:
Бердичів:
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- жінка, 49 років;
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- жінка, 41 рік;
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- чоловік, 54 роки;
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- жінка, 57 років;
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- чоловік, 64 роки;
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- жінка, 49 років;
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- жінка, 51 рік;
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- жінка, 47 рік;
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- чоловік, 89 років;
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- чоловік, 39 років.
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Житомир:
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- чоловік, 24 роки;
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- жінка, 22 роки;
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- жінка, 33 роки.
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По одному випадку захворювання на коронавірус в смт. Андрушівка, жінка 40 років; Бердичівському районі (с. Скраглівка) — жінка, 28 років; Народицькому районі (с. В’язівка) — чоловік, 25 років та Радомишльському районі (с. Юріївка) — чоловік, 57 років.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2,5 млн осіб.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.