В Житомирской области в роддоме умерла мама с ребенком

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52577 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105227 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162029 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119132 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118155 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113449 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104886 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107235 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103718 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Житомирской области в роддоме умерла мама с ребенком

В Житомирской области в роддоме умерла мама с ребенком

Киев  •  УНН

 • 24459 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Мама с нерожденным ребенком умерли в родильном отделении Коростышевской больницы, в Житомирской области, родственники умершей обвиняют местных врачей. Об этом корреспонденту сообщили УНН родственники роженицы.

Для 37-летней Ларисы эти роды должны быть уже третьими, впрочем ночью у нее случилось кровотечение, что и привело к смерти матери и ее нерожденного ребенка. Родственники обвиняют врачей в халатности, ведь погибшая была абсолютно здоровой и никаких проблем со здоровьем не было.

"В 9:00 вечера я ей звонил, она говорит "Готовлюсь", и все нормально было. Мне сообщил главный врач, где-то было 9:00 утра. Он мне сказал, что ваша жена умерла. Говорю: - А причина? - Сделают вскрытие и будут решать, что там будет", сообщил муж умершей Александр.

Все родственники в один голос утверждают, что патологий у беременной не было. И в журнале приема рожениц диагноз при поступлении отсутствует. Тетя умершей уверена, что именно врачи виноваты в смерти Людмилы.

Еще вечером она разговаривала с родственниками и говорила, что готовится к рождению своей третьей дочери. Теперь же все, что осталось в семье - это память и два гроба.

"Я ее вырастила, её мама тоже умерла в сорок лет, она сама сирота, и эти дети остались сиротами. Как эти люди жить будут, я не знаю", - сказала тетя погибшей Валентина Жарская.

По факту смерти роженицы открыто уголовное производство.

"По данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения об этом досудебном расследовании по статье 140, ч.1 Уголовного кодекса Украины - это ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. Сейчас собираются доказательства, в дальнейшем будет назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая даст надлежащую оценку действиям врачей", - сообщил Сергей Рудницкий, начальник слидочого отдела Коростышевского вивддилу полиции.

Напомним, в январе пятеро медицинских работников родильного дома № 2 в Кропивницкому, которые были задействованы в обследовании и приеме родов у жены участника АТО, получили выговоры за смерть новорожденного ребенка.

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