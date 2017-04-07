В Житомирской области в роддоме умерла мама с ребенком

Для 37-летней Ларисы эти роды должны быть уже третьими, впрочем ночью у нее случилось кровотечение, что и привело к смерти матери и ее нерожденного ребенка. Родственники обвиняют врачей в халатности, ведь погибшая была абсолютно здоровой и никаких проблем со здоровьем не было.

"В 9:00 вечера я ей звонил, она говорит "Готовлюсь", и все нормально было. Мне сообщил главный врач, где-то было 9:00 утра. Он мне сказал, что ваша жена умерла. Говорю: - А причина? - Сделают вскрытие и будут решать, что там будет", сообщил муж умершей Александр.

Все родственники в один голос утверждают, что патологий у беременной не было. И в журнале приема рожениц диагноз при поступлении отсутствует. Тетя умершей уверена, что именно врачи виноваты в смерти Людмилы.

Еще вечером она разговаривала с родственниками и говорила, что готовится к рождению своей третьей дочери. Теперь же все, что осталось в семье - это память и два гроба.

"Я ее вырастила, её мама тоже умерла в сорок лет, она сама сирота, и эти дети остались сиротами. Как эти люди жить будут, я не знаю", - сказала тетя погибшей Валентина Жарская.

По факту смерти роженицы открыто уголовное производство.

"По данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения об этом досудебном расследовании по статье 140, ч.1 Уголовного кодекса Украины - это ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. Сейчас собираются доказательства, в дальнейшем будет назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая даст надлежащую оценку действиям врачей", - сообщил Сергей Рудницкий, начальник слидочого отдела Коростышевского вивддилу полиции.

Напомним, в январе пятеро медицинских работников родильного дома № 2 в Кропивницкому, которые были задействованы в обследовании и приеме родов у жены участника АТО, получили выговоры за смерть новорожденного ребенка.