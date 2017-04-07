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На Житомирщині у пологовому померла мама із дитиною

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 7 квітня. УНН. Мама із ненародженою дитиною померли у пологовому відділенні Коростишівської лікарні, родичі померлої звинувачують місцевих лікарів. Про це кореспонденту УНН повідомили родичі породіллі.

Для 37-річної Лариси ці пологи мали бути вже третіми, втім вночі у неї сталась кровотеча, яка й призвела до смерті матері та її ненародженої дитини. Родичі звинувачують лікарів у халатності, адже загибла була абсолютно здоровою і жодних проблем із здоров’ям не мала.

“В 9 годин вечора я їй телефонував, вона каже „готовлюся“, і все нормально було. Мені повідомив головний лікар, десь було 9 годин ранку. Він мені сказав, що ваша жінка померла. Кажу: — А причина? — Зроблять розтин і будуть вирішувати, що там буде”, повідомив чоловік померлої Олександр.

Усі родичі в один голос твердять, що патологій у вагітної не було. Та й у журналі прийому породіль діагноз при надходженні відсутній. Тітка померлої впевнена, що саме лікарі винні у смерті Людмили.

Ще надвечір вона розмовляла із родичами та говорила, що готується до народження своєї третьої дочки. Тепер же все, що залишилось у сім’ї — це пам’ять та дві труни.

“Я її виростила, у неї мама також померла у сорок років, вона сама сирота, і ці діти залишились сиротами. Як ці люди жити будуть, я не знаю”, — сказала тітка загиблої Валентина Жарська.

Наразі за фактом смерті породіллі відкрите кримінальне провадження.

“За вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про це досудове розслідування за статею 140, ч.1 Кримінального кодексу України — це неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов’язків. Наразі збираються докази, в подальшому буде призначена комісійна судово-медична експертиза, яка дасть належну оцінку діям лікарів”, — повідомив Сергій Рудницький, начальник слідчого відділу Коростишівського вівдділу поліції.

Нагадаємо, у січні п’ятеро медичних працівників пологового будинку № 2 у Кропивницькому, які були задіяні в обстеженні та прийомі пологів у дружини учасника АТО, отримали догани через смерть новонародженої дитини.

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