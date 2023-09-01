На Житомирщине прогремели взрывы

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Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, опасность связана с активностью вражеской тактической авиации.

Также ракетная опасность есть для Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черновицкой, Ровенской, Хмельницкой областей.

Возможны пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря!

«Скоростные цели в направлении западных областей. Курс может меняться», — говорится в сообщении воздушных сил.

Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.