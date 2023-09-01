На Житомирщині пролунали вибухи

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Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, небезпека пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Також ракетна небезпека для Донецької, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Одеської, Київської, Житомирської, Полтавської, Чернігівської, Сумської, Чернівецької, Рівненської, Хмельницької областей.

Можливі пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!

«Швидкісні цілі в напрямку західних областей. Курс може змінюватись», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.