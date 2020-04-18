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В Житомирской области пожар уничтожил четыре гектара леса и десятки зданий

В Житомирской области пожар уничтожил четыре гектара леса и десятки зданий

Киев  •  УНН

 • 19328 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В пятницу, 17 апреля, на Житомирщине охвачено огнем около 4 тысяч гектаров леса и уничтожены десятки домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко в Facebook.

По информации, полученной главой области, на территории 6 лесничеств в Овручском районе продолжаются масштабные лесные пожары, которые начались еще 16 апреля.

Вследствие распространения огня среди лесных массивов уничтожено и повреждено 43 нежилых и 38 жилых домов, наибольший ущерб нанесен селам Нижняя Рудня, Острова, Магдин и Личманы.

Для того чтобы остановить этот неконтролируемый пожар, привлечен весь личный состав ГСЧС Овручского района, а также экипажи из соседних районов. Кроме этого, привлечены работники лесхозов со всей имеющейся противопожарной техникой, сообщил глава области.

По словам Бунечко, для ликвидации пожаров используется авиация ГСЧС - 3 самолета АН-32П и специальная техника ВСУ - "БАТ-2".

Количество эвакуированных жителей постоянно уточняется, по предварительной оценке - это около 50 человек. Всех переселили в соседние села, в частности в село Гладковичи. Пострадавшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем, сообщил председатель ОГА.

По информации главы региона, на месте событий работает первый заместитель председателя Житомирской ОГА Владимир Федоренко, который координирует работу областного оперативного штаба для координации действий по организации выполнения мер противодействия пожарам в природных экосистемах области.

Напомним, за сутки в Житомирской области произошло более 40 природных пожаров.

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