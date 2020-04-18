На Житомирщині пожежа знищила чотири гектари лісу і десятки будівель

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У п'ятницю, 17 квітня, на Житомирщині охоплено вогнем близько 4 тисяч гектарів лісу та знищено десятки домівок. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка у Facebook.