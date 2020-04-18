На Житомирщині пожежа знищила чотири гектари лісу і десятки будівель
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У п'ятницю, 17 квітня, на Житомирщині охоплено вогнем близько 4 тисяч гектарів лісу та знищено десятки домівок. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка у Facebook.
За інформацією, отриманою очільником області, на території 6 лісництв у Овруцького району тривають масштабні лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня.
Внаслідок розповсюдження вогню серед лісових масивів знищено та пошкоджено 43 нежилих і 38 жилих будинків, найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Острови, Магдину та Личмани.
Для того, щоб зупинити це неконтрольоване вогнище, залучено весь особовий склад ДСНС Овруцького району, а також екіпажі з сусідніх районів. Крім цього, залучено працівників лісгоспів з усією наявною протипожежною технікою, повідомив очільник области.
За словами Бунечка, для ліквідації пожеж використовується авіація ДСНС – 3 літаки АН-32П та спеціальна військова техніка ЗСУ – "БАТ-2".
Кількість евакуйованих жителів постійно уточнюється, за попередньою оцінкою – це близько 50 осіб. Усіх переселено до сусідніх сіл, зокрема до села Гладковичі. Потерпілі забезпечені харчуванням та місцем для ночівлі, проте сильний вітер сприяє захопленню нових площ вогнем, повідомив голова ОДА.
За інформацією очільника регіону, на місці подій працює перший заступник голови Житомирської ОДА Володимир Федоренко, який координує роботу обласного оперативного штабу для координації дій з організації виконання заходів протидії пожежам у природних екосистемах області.
Нагадаємо, за добу на Житомирщині сталося понад 40 природних пожеж.