В Житомирской области мощный ураган повалил сотни гектаров леса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Житомирской области в результате непогоды - сильного ветра, большого количества осадков и града - произошли массовое повреждение и гибель лесных массивов. Событие классифицировать как чрезвычайную ситуацию природного характера местного уровня. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, передает УНН.
Так, 16-17 мая в результате непогоды (сильный ветер, большое количество осадков, град) были повреждены кровли частных домохозяйств в двух районах области.
"На землях лесного фонда государственных предприятий "Городницкий ЛХ" и "Новоград-Волынское ОЛОХ" произошло массовое повреждение и гибель лесных массивов с разновозрастными лесными насаждениями", - говорится в сообщении.
По данным управления, на территории ГП "Городницкий ЛХ" пострадали леса площади 258 га, а на территории "Новоград-Волынского ОЛОХ" площадь поврежденных разновозрастных насаждений составляет 305 га.
В понедельник, 20 мая, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Житомирской облгосадминистрации на внеочередном заседании рассмотрела вопрос о возникновении чрезвычайной ситуации, связанной со значительными осадками, сильным ветром, крупным градом, охватившего Новоград-Волынский и Емильчинский районы области.
"...комиссия решила классифицировать данное событие как чрезвычайную ситуацию природного характера местного уровня", - отметили в управлении.
Проводятся обследования насаждений, поврежденных и погибших в результате урагана, ведется убытки, причиненные лесному хозяйству, а также расходы, связанные с ликвидацией последствий непогоды.
Напомним, в Житомирской области из-за урагана 7 населенных пунктов несколько дней сидели без света.