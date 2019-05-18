Через буревій на Житомирщині 7 населених пунктів уже три дні без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У Житомирській області через буревій 7 населених пунктів уже три дні сидять без світла, передає УНН із посиланням на прес-службу УДСНС України у Житомирській області.
"Станом на 06:00 18 травня залишаються відключеними від електропостачання 2 повітряні лінії електропередач по 10 кВ, 54 трансформаторні підстанції та 7 населених пунктів в Новоград-Волинському, Ємільчинському та Баранівському районах області", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 16 травня по територіях низки районів області пройшов буревій. 17 травня рятувальники надавала допомогу населенню по відкачці грунтових вод з присадибних ділянок в м. Олевськ та смт Городниця Новоград-Волинського району. Загалом відкачено понад 380 куб. м води.
До того ж, на автодорозі Березники-Адамове Ємільчинського району та поблизу с. Серіжки Любарського району бійці ДСНС проводили аварійні роботи по прибиранню з проїжджих частин доріг повалених буревієм дерев.