У Кропивницькому через потужну зливу дороги перетворились на канали
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 травня. УНН. Цієї ночі злива буквально накрила Кіровоградщину. Через забиті ливневі системи дороги у Кропивницькому перетворились на канали, передає кореспондент УНН.
Як повідомив керівник УДСНС в Кіровоградській облаcті Віталій Миронюк, рятувальники 3 рази вилучали автомобілі з ускладнених ділянок доріг Кропивницького біля мостів через річку Інгул.
"...дістали 5 одиниць техніки та розчистили ливневі системи для зменшення рівня дощових вод та допомогли відкачати воду з приміщення гуртожитку", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Разом з тим бійці ДСНС ліквідували пожежу електрощитових в одному з будинків обласного центру, яка виникла внаслідок потрапляння дощових вод до електромережі. Майже 30 рятувальників та 7 одиниць техніки ліквідовували наслідки негоди. Наразі на всій територіїобласті опади відсутні.
Нагадаємо, рятувальники показали наслідки негоди на Прикарпатті.