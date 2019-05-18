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У Кропивницькому через потужну зливу дороги перетворились на канали

У Кропивницькому через потужну зливу дороги перетворились на канали

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 травня. УНН. Цієї ночі злива буквально накрила Кіровоградщину. Через забиті ливневі системи дороги у Кропивницькому перетворились на канали, передає кореспондент УНН

Як повідомив керівник УДСНС в Кіровоградській облаcті Віталій Миронюк, рятувальники 3 рази вилучали автомобілі з ускладнених ділянок доріг Кропивницького біля мостів через річку Інгул.

"...дістали 5 одиниць техніки та розчистили ливневі системи для зменшення рівня дощових вод та допомогли відкачати воду з приміщення гуртожитку", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Разом з тим бійці ДСНС ліквідували пожежу електрощитових в одному з будинків обласного центру, яка виникла внаслідок потрапляння дощових вод до електромережі. Майже 30 рятувальників та 7 одиниць техніки ліквідовували наслідки негоди. Наразі на всій територіїобласті опади відсутні.

Нагадаємо, рятувальники показали наслідки негоди на Прикарпатті.

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