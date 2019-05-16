Рятувальники показали наслідки негоди на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Зранку у четвер, 16 травня, в Івано-Франківській області після сильних дощів, які накрили регіон напередодні ввечері, залишалися підтопленими понад 120 дворів і будинків. Наслідки негоди показали у прес-службі ДСНС України, передає УНН.
Так, через зливи за близько три години в області підтопило дві адмінбудівлі, близько 330 житлових будинків з дворогосподарствами, п'ять ділянок автомобільних доріг.
На сьогоднішній ранок залишалися підтопленими 126 дворів з житловими будинками.
ДСНС допомагали, зокрема, відкачувати воду в Івано-Франківську на вулицях Надрічній, Тичини, Хоткевича, Коновальця, в селі Крихівці, місті Бурштин Галицького району, в селищі Войнилів Калуського району, селі Угринів Тисменицького району.
В Івано-Франківську на вулиці Надрічній з води на автодорозі відбуксирували два легкових автомобілі, в салоні яких було четверо людей.
Нагадаємо, українців попередили про погіршення погоди.