Спасатели показали последствия непогоды на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Утром в четверг, 16 мая, в Ивано-Франковской области после сильных дождей, которые накрыли регион накануне вечером, оставались подтопленными более 120 дворов и домов. Последствия непогоды показали в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.
Так, из-за ливней за три часа в области подтопило два админздания, около 330 жилых домов с домохозяйствами, пять участков автомобильных дорог.
На сегодняшнее утро оставались подтопленными 126 дворов с жилыми домами.
ГСЧС помогали, в часности, откачивать воду в Ивано-Франковске на улицах Надречное, Тычины, Хоткевича, Коновальца, в селе Криховцы, городе Бурштын Галицкого района, в поселке Войнилов Кольского района, селе Угринов Тисменицкого района.
В Ивано-Франковске на улице Надречной из воды на автодороге отбуксировали два легковых автомобиля, в салоне которых было четыре человека.
Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погоды.