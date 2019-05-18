В Кропивницком из-за сильного ливня дороги превратились в каналы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 46408 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 70043 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86535 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98926 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123673 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111810 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137894 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144667 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130206 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В Кропивницком из-за сильного ливня дороги превратились в каналы

В Кропивницком из-за сильного ливня дороги превратились в каналы

Киев  •  УНН

 • 14707 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 мая. УНН. Этой ночью ливень буквально накрыл Кировоградскую область. Из-за забитых ливневок дороги в Кропивницком превратились в каналы, передает корреспондент УНН.

Как сообщил руководитель УГСЧС в Кировоградской облаcти Виталий Миронюк, спасатели 3 раза изымали автомобили с осложненных участков дорог Кропивницкого у мостов через реку Ингул.

"... достали 5 единиц техники и расчистили ливневки для уменьшения уровня дождевых вод и помогли откачать воду из помещения общежития", - написал он на своей странице в Facebook.

Вместе с тем бойцы ГСЧС ликвидировали пожар электрощитовых в одном из домов областного центра, который возник вследствие попадания дождевых вод к электросети. Почти 30 спасателей и 7 единиц техники ликвидировали последствия непогоды. Сейчас на всей территории области осадки отсутствуют.

Напомним, спасатели показали последствия стихии на Прикарпатье.

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