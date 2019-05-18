Из-за урагана в Житомирской области 7 населенных пунктов уже три дня без света
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Житомирской области из-за урагана 7 населенных пунктов уже три дня сидят без света, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УГСЧС Украины в Житомирской области.
"По состоянию на 6:00 18 мая остаются отключенными от электроснабжения 2 воздушные линии электропередач по 10 кВ, 54 трансформаторные подстанции и 7 населенных пунктов в Новоград-Волынском, Емильчинском и Барановском районах области", - говорится в сообщении.
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Напомним, 16 мая по территориям ряда районов области прошел ураган. 17 мая спасатели оказывала помощь населению по откачке грунтовых вод с приусадебных участков в г. Олевск и пгт Городница Новоград-Волынского района. В общем откачано более 380 куб. м воды.
К тому же, на автодороге Березники-Адамово Емильчинского района и вблизи с. Серижкы Любарского района бойцы ГСЧС проводили аварийные работы по уборке с проезжих частей дорог поваленных ураганом деревьев.