На Житомирщині потужний буревій повалив сотні гектарів лісу

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У Житомирській області внаслідок негоди – сильного вітру, великої кількості опадів і граду – сталося масове пошкодження та загибель лісових масивів. Подію класифікувати як надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, передає УНН.

Так, 16-17 травня внаслідок негоди (сильний вітер, велика кількість опадів, град) було пошкоджено покрівлі приватних домогосподарств у двох районах області.

"На землях лісогосподарського призначення державних підприємств "Городницьке ЛГ" та "Новоград-Волинське ДЛМГ" сталося масове пошкодження та загибель лісових масивів з різновіковими лісовими насадженнями", - йдеться в повідомленні.

За даними управління, на території ДП "Городницьке ЛГ" постраждали ліси площі 258 га, а на території "Новоград-Волинського ДЛМГ" площа пошкоджених різновікових насаджень становить 305 га.

У понеділок, 20 травня, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Житомирської облдержадміністрації на позачерговому засіданні розглянула питання про виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної зі значними опадами, сильним вітром, великим градом, що охопила Новоград-Волинський та Ємільчинський райони області.

"...комісія вирішила класифікувати зазначену подію як надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня", - зазначили в управлінні.

Наразі проводяться обстеження насаджень, пошкоджених та загиблих внаслідок буревію, обраховуються збитки, заподіяні лісовому господарству, а також витрати, пов’язані з ліквідацією наслідків негоди.

Нагадаємо, у Житомирській області через буревій 7 населених пунктів кілька днів сиділи без світла.

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