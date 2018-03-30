В Житомирской области нацгвардейцы заболели корью
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Житомирской области был зафиксирован ряд случаев заболевания корью военнослужащих одной из частей Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, которая отслеживает ситуацию.
В военной прокуратуре сообщили, что по результатам изучения данного вопроса, проведенного представителями военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины, установлено, что на 30 марта 2018, в больнице Житомира остаются на лечении 9 из 21 военнослужащих Нацгвардии. Больным организовано надлежащее лечение и обеспечено все необходимые лекарства.
Как сообщила старший врач-эпидемиолог Северного Киевского территориального управления Национальной гвардии Украины старший лейтенант медицинской службы Леся Куприенко, течение болезни у бойцов проходит в легкой форме. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в военной части находится в пределах нормы.
Как сообщал УНН, недавно в Ирпене Киевской области в больницу были госпитализированы 13 нацгвардейцев с подозрением на корь и ветрянку.