В Житомирской области нацгвардейцы заболели корью

В военной прокуратуре сообщили, что по результатам изучения данного вопроса, проведенного представителями военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины, установлено, что на 30 марта 2018, в больнице Житомира остаются на лечении 9 из 21 военнослужащих Нацгвардии. Больным организовано надлежащее лечение и обеспечено все необходимые лекарства.

Как сообщила старший врач-эпидемиолог Северного Киевского территориального управления Национальной гвардии Украины старший лейтенант медицинской службы Леся Куприенко, течение болезни у бойцов проходит в легкой форме. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в военной части находится в пределах нормы.

Как сообщал УНН, недавно в Ирпене Киевской области в больницу были госпитализированы 13 нацгвардейцев с подозрением на корь и ветрянку.