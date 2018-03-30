На Житомирщині нацгвардійці похворіли на кір
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Житомирщині було зафіксовано низку випадків захворювання на кір військовослужбовців однієї з частин Національної гвардії України. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, яка відстежує ситуацію.
У військовій прокуратурі повідомили, що за результатами вивчення даного питання, проведеного представниками військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України, встановлено, що станом на 30 березня 2018 року, у лікарні Житомира залишаються на лікуванні 9 з 21 військовослужбовців Нацгвардії. Хворим організовано належне лікування та забезпечено всіма необхідними ліками.
Як повідомила старший лікар-епідеміолог Північного Київського територіального управління Національної гвардії України старший лейтенант медичної служби Леся Купрієнко, перебіг хвороби у бійців проходить у легкій формі. На даний час епідеміологічна ситуація у військовій частині знаходиться в межах норми.
Як повідомляв УНН, нещодавно в Ірпіні Київської області до лікарні було госпіталізовано 13 нацгвардійців з підозрою на кір та вітрянку.