На зеленой линии киевского метро произошло задымление
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На перегоне "Выдубичи" - "Славутич" столичного метрополитена было обнаружено незначительное задымление, что привело к временной остановке движения поездов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
"Зеленая линия. Выявлено незначительное задымление на перегоне "Выдубичи" - "Славутич". Сейчас движение восстановлено в обычном режиме. Специалисты выясняют причины и проводят необходимые работы", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, завтра в Киеве будет частично ограничено движение автомобилей Северным мостом (Московским) за ремонтных работ.